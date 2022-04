Reggina, cosa cambia dopo la sentenza del Tfn

Il Tribunale Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha rigettato il ricorso della Reggina sui due punti di penalizzazione e sull’inibizione al presidente Luca Gallo.

Rispetto alla situazione precedente cambia poco o nulla. Con questa sentenza il club amaranto si vede negata la possibilità di riavere i due punti in classifica in questo campionato. Una penalizzazione che, come è noto, pesa poco o nulla nell’ambito della stagione in corso.

Lo stesso Gallo, nella sua ultima conferenza stampa, aveva detto che si aspettava che il ricorso venisse bocciato e pertanto non è nulla di nuovo sotto al sole.

Restano, invece, tutte le altre criticità o presunte tali che c’erano prima. Serve rateizzare il debito con il Fisco (basta concordare un piano sostenibile per ottenere l’ok della Covisoc), gestire la situazione debitoria in maniera tale da non avere problemi con il parametro indice di liquidità e poi allestire una squadra che con un budget ridotto possa essere competitiva in un campionato che si preannuncia colmo di proprietà ricchissime. E si tratta di passi che non appaiono semplici, soprattutto se messi uno dopo l’altro. Le prossime settimane aiuteranno a capire quali saranno le dinamiche che si svilupperanno.