Reggina-Benevento, le probabili formazioni

Alle ore 19 torna il campionato di Serie B, quando mancano sei giornate alla fine del torneo. Impegno difficile per la Reggina che al Granillo riceve il Benevento, una delle migliori squadre del campionato e ancora in lotta per ottenere la promozione in massima serie.

A guidare i sanniti c’è Fabio Caserta, reggino di Melito Porto Salvo. Stellone, come di consueto, cambierà diverse pedine, a partire dal ripristino dell’alternanza in porta con Turati che giocherà al posto di Micai.

Da segnalare nella fila degli ospiti la presenza dell’ex Roberto Insigne. Il fratello d’arte, nella stagione 2014-2015, ha giocato una stagione a Reggio.

Reggina-Benevento, le probabili formazion

Reggina (3-5-2): Turati; Cionek, Amione, Di Chiara; Adjapong, Folorunsho, Crisetig, Hetemaj, Kupisz; Menez, Galabinov. Allenatore: Stellone

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Improta. Allenatore: Caserta.