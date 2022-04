Reggio Calabria – Ripartono i laboratori teatrali per bambini di Scena Nuda

Dal 13 giugno all’1 luglio Scena Nuda ed il Circolo di Tennis “Rocco Polimeni” (Via Domenico Travia, snc – Parco Pentimele, 89122 Reggio Calabria) offrono una formula laboratoriale che combina il Teatro e lo Sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 07:45 alle 13:00 i giovani allievi dai 6 ai 10 anni saranno impegnati in attività teatrali e sportive. Sarà anche possibile aggiungere il pranzo, che avverrà al termine delle attività, dalle 13:00 alle 14:30. Descrizione dettagliata del progetto in locandina.

Per info sulle iscrizioni è possibile contattarci a:

Cellulare: 3297093091 (anche via Whatsapp).

Per le iscrizioni: Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” RC 0965 44152.