Reggina, anniversario di un gol pazzesco di Menez (VIDEO)

Non ha fatto la carriera che ci si aspettava quando con Ben Harfa e Nasri faceva parte del trio di trequartisti che appoggiava Benzema nelle nazionali giovanili francese, ma di lampi di classe Jeremy Menez in carriera ne ha avuti tanti.

Il 6 aprile del 2013 c’è un gol che in Francia ricordano ancora. Erano i tempi in cui era appena tornato in patria dopo l’esperienza alla Roma, poiché lo aveva scelto il Paris Saint Germain.

Gli anni passano, ma quest’anno ha dimostrato che in B, se messo nelle condizioni opportune, può ancora fare la differenza.

Durante quegli anni al Parco dei Principi per lui anche uno scudetto con Carlo Ancelotti in panchina, ma soprattutto per le come questa realizzata in Ligue 1. Più che commentarlo è meglio guardare il video.