Affidatevi a veri professionisti, scegliete Click Europe. Per ampliamento organico si cercano collaboratori

Riparazione, duplicazione e codifica chiavi, telecomandi per auto, moto, camion di tutte le marche, riconversione serrature e tanto altro, offre Click Europe, la “clinica delle chiavi” sita in via Giuseppe De Nava al numero civico 126 a Reggio Calabria.

Da 25 anni sul territorio, il negozio è diventato un punto di riferimento per l’utenza proponendo servizi di sblocco porta e pronto intervento serrature 24 ore su 24.

Click Europe, aperto da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, è il posto giusto anche per duplicare e riparare chiavi auto codificate e dispone di una gamma di prodotti come timbri, targhe professionali, cassette per la posta, telecomandi e gadget auto dei migliori marchi del settore.

Grazie all’utilizzo di macchinari di ultima generazione, Click Europe garantisce copie perfette per qualsiasi tipo di chiave (piatte, punzonate, di sicurezza) in tempi rapidissimi. Inoltre, fornisce anche lavori di sblocco e cambio serratura, vendita di catene, lucchetti e catenacci, servizi di assistenza per situazioni di emergenza e dispone di un vasto assortimento di telecomandi e set per la gestione a distanza di vari dispositivi.

Click Europe per ampliare la sua ampia offerta, cerca collaboratori e collaboratrici full-time o part -time da inserire nel proprio organico (diplomati presso la scuola industriale, con capacità di lavoro in team, pratici e con esperienza, precisione, flessibilità e determinazione).

Tra le figure richieste vi sono quella di serramentista, addetto alla riproduzione chiavi o grafico pubblicitario, elettrotecnico, elettrauto. Interessante retribuzione mensile.

Per ulteriori info è possibile contattare il numero di telefono 3201118811 o scrivere all’email info@clikingsrls.it

Affidatevi a veri professionisti, scegliete Click Europe.