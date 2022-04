Ascoli-Reggina, Stellone: “Volevamo fare una partita migliore, pensiamo a finire bene”

“Il primo tempo è stato equilibrato in tutte le zone del campo. Nel secondo tempo tempo l’Ascoli è entrato meglio in campo e nel primo quarto d’ora ci ha messo in difficoltà sulla sinistra. Da lì sono venuti i due gol e non abbiamo avuto la forza di rimediare. I meriti sono dell’Ascoli che ha avuto qualcosa in più sul piano delle motivazioni. Volevamo fare una partita migliore e diversa, ma per i meriti dell’avversario”.

Così Roberto Stellone al termine di Ascoli-Reggina ha analizzato la sconfitta subita dagli amaranto al Del Duca. “Il primo gol è stato un gran gol, sul secondo potevamo fare meglio. Lì hai quinto, braccetto e mezz’ala giocando a cinque. Il gol è stato troppo facile, devo rivederlo bene per capire come nasce l’azione. Quello ha tolto tutte le speranze. Dovevamo fare meglio, al di là delle motivazioni. Scoccia essere reduci da due partite in cui subito cinque gol. Ci può stare che dopo la rincorsa che abbiamo fatto. Oggi siamo salvi matematicamente, pensiamo a finire bene e a provare qualcosa di diverso nelle ultime quattro partite”.

E sulle ultime quattro partite: “Proveremo qualche giocatore che non ha giocato. Sperimenteremo. La classifica ci dice che non possiamo più ambire a nulla. Dobbiamo onorare il campionato e cercare di dare il massimo”.