Reggina, Stellone: “Ne cambierò cinque, prossime quattro ci diranno chi siamo”

“Affrontiamo una squadra forte, costruita per vincere. Hanno avuto dei problemi, ma sono in ripresa. A questa partita arriviamo con tanti problemi, ma ci siamo abituati. Abbiamo recuperato Lombardo ed Ejjaki, ma agli indisponibili si aggiungono Denis e Aya”.

Così Roberto Stellone ha parlato della sfida che la Reggina giocherà a Parma.

La Reggina ha dato segnali importanti, ora ne cerca altri. “Dobbiamo cercare di ottenere punti e fare prestazioni positive anche fuori casa. Il merito è dei ragazzi che fino ad ora si sono fatti trovare pronti. Tutti hanno reso bene. Anche domani ne cambieremo cinque. Non saranno bocciature, ma sempre perché rientra in quel circuito che avevamo deciso da prima che iniziasse questo ciclo di partite così ravvicinate. Ci aspettano quattro partite importantissime per il futuro, per capire a cosa dobbiamo puntare”.