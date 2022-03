Reggina: allarme in difesa, è emergenza

La Reggina a Parma andrà senza Aya (problema al flessore) e Loiacono non partirà titolare per un problema fisico. Stellone confida di poter risparmiare il capitano, in maniera tale da non esporlo a eventuali infortuni.

Resta un problema, chi gioca? Al momento l’unico difensore di ruolo disponibile è Amione. Nelle ultime settimane Di Chiara è stato adattato con profitto a braccetto sinistro della retroguardia a tre.

Ma a destra chi gioca? Cionek e Stavropoulos sono ancora ko e non ci saranno. Una soluzione sarebbe provare il giovane Franco.

Un’altra soluzione potrebbe essere tornare a quattro con Di Chiara marcatore sinistro. Ogni idea appare destinata ad avere la verifica del campo nel momento in cui si scenderà in campo.