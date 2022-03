Cremonese-Reggina: amaranto con tanti tifosi al seguito, vola la prevendita

L’unica squadra che, in Serie B, riesce ad avere più tifosi della Reggina in trasferta è il Lecce. La differenza è che, però, i salentini si stanno giocando il campionato e per forza di cose le motivazioni sono più alte.

Nonostante la partita di Cremona per gli amaranto rischi di avere valore accessorio, considerata la difficoltà nel rientrare per la lotta ai play off, ci saranno tantissimi sostenitori amaranto a seguire gli uomini di Stellone.

Non una novità in una zona come la Lombardia, che è una sorta di snodo tra Piemonte, Emilia Romagna e Veneto dove ci sono tanti reggini con la residenza lontano dallo Stretto. Tanti, però, partiranno anche da Reggio.

Nonostante sia ancora martedì sono già quasi 600 i tagliandi staccati e c’è il ragionevole pensiero che il dato sia destinato a crescere considerevolmente fino a sabato.

Sono quasi 2000 i biglietti a disposizione dei tifosi della Reggina.