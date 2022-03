Reggio Calabria – Il sistema-moda dell’ITT Panella-Vallauri sempre al passo con i tempi

Il Corso Moda dell’ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Nucera, si arricchisce e si potenzia ogni giorno di nuove competenze e di progettazioni al passo con i tempi. Questa realtà scolastica abbastanza recente del territorio reggino, si sta fortemente prodigando sin dalla sua formazione, per creare opportunità di studio e di ricerca per i propri studenti ,senza mai prescindere dall’analisi della realtà socio-economica locale e internazionale.

In linea con i goals dell’Agenda 2030 dell’ONU , che tra i tanti obiettivi da raggiungere si prefigge quello della sostenibilità ambientale ,il Corso moda ha programmato, per l’ anno scolastico in corso, una serie di eventi con stilisti internazionali, che attraverso collegamenti online, hanno portato le proprie esperienze professionali e valoriali, che hanno stimolano ed arricchito il bagaglio disciplinare e culturale dei discenti.

Ma il Corso moda dialoga e lavora anche con le realtà associative locali, come per esempio quella della Cooperativa sociale reggina Soleinsieme, che con la scuola aveva iniziato una interessante collaborazione sul tema del riciclo creativo, già nel 2017. L’industria della moda infatti , a tutt’oggi ,si configura come una delle più inquinanti al mondo a causa dell’utilizzo nella produzione, di fibre sintetiche che risultano essere nocive per la salute e per l’ambiente su scala globale.

“L’idea di una nuova collaborazione”- dice Giusy Nuri, Presidente della Cooperativa sociale tutta al femminile -“è quella di creare, sulla base di una convenzione, un vero e proprio laboratorio sperimentale permanente, che si misuri con i principi dell’economia circolare e sostenibile. Gli studenti affiancati da tutor specializzati e dai docenti, potranno cimentarsi nella realizzazione di una linea di gadget, utilizzando prevalentemente tessuti donati da aziende tessili e materiali di scarto. La linea sarà commercializzata dalla cooperativa attraverso i suoi canali di vendita, al fine di rendere il progetto sostenibile nel tempo”.

“La campagna di marketing sarà curata dagli stessi studenti, insieme a tutta la comunicazione del progetto, e sarà raccontato nelle sue fasi, dagli