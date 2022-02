Reggina, Taibi sulle questioni societarie “Non me ne occupo io, ho avuto rassicurazioni”

“Siamo tutti vicini al nostro presidente”. Lo ha dichiarato Massimo Taibi a margine del suo intervento in conferenza stampa al termine di Reggina-Pordenone.

Poi spazio anche alle vicende societarie e ai mancati pagamenti di Inps e Irpef, per i quali la società ha sottolineato come non sia un problema economico ma bensì legato all’impossibilità del presidente ad ottemperare nei tempi previsti, in qualità di amministratore unico con potere di operazioni economico.

“Per quanto riguarda i discorsi societari – ha detto Taibi – io non me ne occupo. Ho avuto rassicurazioni dal direttore generale, quello che ha detto alla stampa l’ho detto anche a noi. Io devo pensare a non far distrare a questi ragazzi, quello è il mio compito”.