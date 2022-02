Reggina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla

Partirà con 5 minuti di ritardo Reggina-Pisa. È una scelta della Figc per manifestare attenzione verso la guerra in corso di svolgimento in Ucraina. Alle 15.30 amaranto e nerazzurri si affronteranno in una sfida che parte con premesse impari. Da una parte i toscani sono lanciati verso la possibilità di duellare per raggiungere la promozione diretta, gli amaranto hanno una lunghissima lista di assenti.

Questo, però, non vieta ai ragazzi di Stellone di gettare il cuore oltre l’ostacolo e ottenere altri punti salvezza. Ci proveranno e lo faranno nel pomeriggio del Granillo.

Pisa-Reggina, le probabili formazioni

Reggina (3-5-2): Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupis, Folorunsho, Crisetig, Hetemaj, Giraudo: Montalto, Menez. Allenatore: Stellone.