Guerra in Ucraina, Bonforte (Pd) : «Da Reggio oggi un segnale importante”

Di seguito il comunicato:

«Un segnale importante quello dato oggi a piazza Italia dal Pd, dalle forze

del centrosinistra, dalle rappresentanza sindacali, dalla Comunità ucraina

di Reggio Calabria e dai cittadini che si sono riuniti per dire no alla guerra

scatenata da Putin».

Così il segretario cittadino del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte si è

espresso a margine della manifestazione per la pace che si è svolta a

Reggio Calabria nella mattinata di oggi.

«Gli organismi del Pd appena insediati, dopo la lunga fase commissariale,

hanno deciso di uscire immediatamente dai palazzi ed essere vicini alla

cittadinanza e al sentire di tutti coloro che si indignano per l’utilizzo delle

armi e vogliono esprimere solidarietà al popolo dell’Ucraina che si trova a

vivere un dramma senza averne alcuna colpa».

«La politica – dice ancora Bonforte – deve riprendersi il ruolo che le

compete ed essere portavoce delle esigenze e dei bisogni della base. Per

questo è importante che una delle prime iniziative delle segreterie di partito

appena insediate sia stato quello di schierarsi in maniera netta davanti ad

una questione molto grave che rischia di mettere in discussione i progressi

fin qui fatti in Europa e nel mondo».

«Anche ai livelli più alti – prosegue il segretario cittadino del Pd – è

necessario che si torni ad essere vicini ai popoli tralasciando i vincoli di

bilancio e le strettoie economiche e burocratiche che spesso hanno

ingessato l’azione dell’Unione Europea. C’è necessità di rafforzare la

politica internazionale dell’Europa che non può rispondere alle armi con

le armi, ma deve essere maggiormente in grado di fornire risposte incisive

e garantire la pace per tutta la Comunità. Credo che da Reggio – conclude

il segretario – sia partito un messaggio importante di solidarietà e un

appello perché si arrivi al più presto al cessate il fuoco».

Valeria Bonforte

Segretario Cittadino del Pd