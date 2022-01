Reggina, ancora una cessione in prestito per un giovane

Tra i punti su cui la Reggina di Luca Gallo ha dimostrato di poter far meglio c’è sicuramente la questione “patrimonializzazione”. Qualcosa si sta muovendo negli ultimi mesi, con giovani che si stanno accasando in prestito per fare esperienza e calciatori meno giovani che stanno trovando continuità d’utilizzo.

È il caso di Mario Situm che sta facendo bene a Cosenza, dove lo ha raggiunto anche Daniele Liotti. Si tratta di due elementi già “pronti” che sono andati a guadagnarsi lo spazio che si immaginava a Reggio non avrebbero trovato.

Ci sono, però, anche altri elementi in giro per le categorie minori. Nei giorni scorsi Lorenzo Gavioli ha raggiunto il Renate. Bezzon e Provazza, invece, stanno giocando con il Lamezia, da cui da poco si è spostato Rechichi finito in prestito al Gravina.

Sempre in Serie D, ed è un’operazione delle ultime ore, si è trasferito il giovane portiere Lofaro. Giocherà per sei mesi in prestito al Paternò.