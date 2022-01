Basket: nuovo acquisto per la Viola

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Lazar Kekovic. L’atleta, in forza fino ad oggi alla Pavimaro Molfetta, è un’ala forte di 204 cm per 100 kg di nazionalità montenegrina.

Lazar, nonostante la giovane età, vanta già importanti esperienze nel campionato di Serie B dove ha già giocato, oltre che per Molfetta, anche per Ruvo, Teramo e Vicenza. Nella stagione 2018/2019 il suo exploit, quando a Roma sponda Stella Azzurra, viene considerato tra i migliori under del campionato, mettendo a segno 14 punti di media, prima del trasferimento al Basket Corato.

Kekovic arriva a ridisegnare gli equilibri della squadra allenata da Domenico Bolignano dopo che i neroarancio avevano ceduto, pochi giorni fa, Amar Klacar alla Lux Chieti.

L’ala montenegrina ha scelto la maglia numero 9.

«L’aggiunta di Lazar al nostro roster – commenta il General Manager Giuse Barrile – non è da considerarsi una sostituzione, ma un innesto che servirà a rendere ancora più competitiva la Viola».

<< Sono molto contento di aver firmato per una piazza storica come Reggio Calabria – ha dichiarato Kekovic – prometto di dare il massimo per la squadra e spero di regalare sin da subito gioie ai miei nuovi tifosi. Non vedo l’ora di cominciare >>.