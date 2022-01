Gli auguri di buon lavoro alle Commissioni del Presidente del Consiglio regionale

“Ho voluto essere presente all’insediamento della Commissione ‘Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale’, per rivolgere ai suoi componenti, e simbolicamente a tutti i componenti delle Commissioni che stanno per insediarsi e alle cui sedute iniziali non potrò partecipare, gli auguri di buon lavoro per assicurare alla Calabria una normativa corretta, comprensibile e di buona qualità”. L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che stamattina ha preso parte all’inizio della seduta della I Commissione presieduta da Luciana De Francesco. Ha aggiunto il presidente Mancuso: “Le Commissioni sono tutt’altro che soggetti marginali e trascurabili, anzi rappresentano il centro della pianificazione legislativa del Consiglio. Il luogo istituzionale in cui, oltre alla ricerca delle convergenze politiche, il dibattito entra nel merito delle questioni prima di consegnare all’Aula i provvedimenti da approvare. La qualità dell’impegno nelle Commissioni si riflette lungo tutto l’arco del procedimento legislativo e, quasi automaticamente, sulla qualità della produzione legislativa dell’Assemblea, nella consapevolezza che il miglioramento della tecnica normativa è la premessa basilare per ridurre la distanza tra Istituzioni e società. Non dubito, pertanto, che l’impegno di tutti noi, specie in questa fase difficile che richiede dinamismo e rapidità nelle decisioni, sarà serio, puntuale e rigoroso”. Ha concluso il presidente Mancuso: “Soprattutto le Commissioni, attraverso le audizioni delle istanze più rappresentative circa le questioni da affrontare, garantiranno il diritto, riconosciuto dalla Statuto regionale, alla partecipazione della comunità calabrese sulle scelte legislative”.