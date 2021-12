Reggina, Taibi: “Grazie Aglietti per l’uomo che si è dimostrato. Oltre a Toscano, incontrati due allenatori”

“”Volevo ringraziare il mister Aglietti per il lavoro che ha fatto, per l’uomo che si è dimostrato. Purtroppo il calcio è fatto di momenti. Siamo passati da essere secondi in classifica a vivere un momento inspiegabile. La prestazione con l’Alessandria è stata inqualificabile”.

Sono le parole con cui, in occasione della conferenza stampa del ritorno di Mimmo Toscano, Massimo Taibi ha voluto ricordare il tecnico esonerato per responsabilità evidentemente non solo sue.

“Quando le cose non vanno bene – raccontato il direttore – bisogna dare una scossa”. Alla fine la scelta della sostituzione è ricaduta un allenatore che il club aveva sotto contratto, una scelta che Gallo ha voluto precisare non è stata fatta per motivi di risparmio.

“Avevamo – ha rivelato Taibi – ponderato tre allenatori, però quando abbiamo incontrato il mister ho visto in lui la voglia, la determinazione e la volontà di essere protagonista. Speriamo di tornare ad essere quelli che eravamo un mese fa, mi sento il responsabile di quello che accadrà e siamo fiduciosi”.