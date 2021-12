Reggina, per Toscano è stato un warm up

Non si gioca. Il 2021 della Reggina è finito e Mimmo Toscano, alla fine, avrà vissuto questo finale di anno solare come una sorta di prova generale rispetto a ciò che sarà il 2022.

Il tecnico era stato chiamato per correre ai ripari in vista delle ultime tre gare contro Como, Brescia e Monza. Alla fine si è giocato solo in terra lariana. Una gara in cui si è visto che, se non altro, gli amaranto avevano ritrovato lo spirito giusto e la consapevolezza, pur non avendo abbandonato vecchi difetti.

La squadra tornerà ad allenarsi il 2 gennaio al Sant’Agata e giocherà nuovamente una gara ufficiale il quindici. Una forbice temporale quella assicurata dai rinvii dove Toscano potrà lavorare al centro sportivo con il gruppo e magari avere già qualche nuovo acquisto a partire dal match casalingo contro il Brescia.

A quel punto, pur tutte le partecipanti, potrebbe iniziare un nuovo campionato.