Assemblea Annuale Unindustria Calabria Giovani Imprenditori “Identità”

Si è tenuta giovedi 23 dicembre, presso il Casale 1890 Tenuta Tramontana, l’assemblea che ha visto protagonisti i Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e di Confindustria Reggio Calabria. ‘Identità’, questo il tema chiave alla base dell’incontro, che ha visto la partecipazione di numerose figure di rilievo nel panorama regionale e nazionale.

L’On. Francesco Cannizzaro, Responsabile per il Sud di Forza Italia, ha evidenziato la funzione importante di fare rete tra istituzioni e il tessuto economico, specie nell’attuale fase della post pandemia. “Oggi si dibatte di temi molto delicati come identità, legalità e programmazione. Le aziende sane sono il motore sociale ed economico del nostro territorio e vanno supportate con tutte le azioni possibili. La regione Calabria -evidenzia Cannizzaro- purtroppo è ricca di problemi e complessità ma può avviarsi ad una stagione di rilancio e sviluppo, per farlo serve un confronto costante con istituzioni importanti come Unindustria e Confindustria. Conosciamo bene le opportunità storica di questo momento storico, le risorse del Pnrr rappresentano un fondamentale fattore che potrà favorire la rivoluzione per la nostra terra”, conclude il deputato reggino.

Domenico Vecchio, Presidente Confindustria RC, si è congratulato per lo spirito dell’evento, che ha voluto unire le migliori energie del territorio. “Una bellissima iniziativa quella di oggi, portata avanti dai giovani imprenditori di Reggio Calabria. Vederli coesi, appassionati e capaci di grande spirito di appartenenza è un qualcosa da evidenziare positivamente. ‘Identità’ è un termine che a noi calabresi tocca in modo particolare, riteniamo di poter recitare il nostro ruolo nel rilancio socio-economico del nostro paese”, le parole di Vecchio.

Giuseppe Pizzichemi, Presidente f.f. Giovani Imprenditori Confindustria RC, ha esaltato l’anima calabrese alla base dell’evento tenutosi presso il Casale 1890. “E’ stata l’occasione ideale per riunire il gruppo e urlare ad alta voce quelle che sono le problematiche che le aziende stanno soffrendo in questo momento. Ci sentiamo calabresi dal cuore italiano e vogliamo esportare in tutto il mondo il marchio della Calabria”.

Umberto Barreca, Presidente Giovani Imprenditori Unindustria Calabria, si è soffermato sulla forte determinazione che spesso anima i calabresi e può rappresentare la chiave del successo. “L’assemblea di oggi è stata fortemente voluta dalla presidenza dei giovani di Confindustria, è importante confrontarsi sul tema dell’identità. Lo spirito di un calabrese deve essere quello di una persona capace e laboriosa, sappiamo essere dei campioni quando si tratta di credere in sé stessi e alcuni ospiti oggi qui presenti lo hanno dimostrato durante il loro percorso professionale”.

E’ stato possibile ‘toccare con mano’ il valore dell’identità calabrese grazie alla presenza di numerosi ospiti speciali che hanno partecipato all’evento: Nino Rossi (chef stella Michelin del ristorante Qafiz), Salvo Presentino (Imprenditore Romanella Drinks), Consuelo Nava (Docente e ricercatrice Università Mediterranea), Anna Barbaro (campionessa paralimpica),Walter Curatola (imprenditore Soseteg) e Nancy Stilo, Presidente AIGA Reggio Calabria.

Conclusioni dell’evento affidate ad Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria. “Bellissima serata, la numerosa presenza di giovani imprenditori denota che la nostra associazione è in salute. Tutti loro rappresentano la classe dirigente del futuro e bisogna a tutti i costi evitare che le migliori energie del nostro territorio vadano altrove. L’identità -spiega Ferrara- mi piace declinarla in termini di legalità, fattori determinanti di sviluppo. Nell’epoca delle grandi transizioni, dobbiamo valorizzare le nostre radici per creare condizioni di sviluppo vero e costruire una reputazione completamente rinnovata della Calabria”.