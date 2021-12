Reggina, Gallo: “Tornassi indietro eviterei qualche decisione. Tanti auguri Reggio” (VIDEO)

“A livello sportivo, in questi tre anni, siamo riusciti a portare via la Reggina dall’inferno della Serie C. La Serie B è un campionato più consono, anche se non è quello suo. Penso che il bilancio dei tre anni di mia presidenza sia positivo”.

A fine 2021 Luca Gallo traccia così un bilancio del suo triennio da proprietario del club ai microfoni di Reggina Tv.

“Se potessi tornare indietro – ha detto – certamente ricomprerei la Reggina. Forse tornassi indietro eviterei qualche decisione, non solo una. Più di una e ci vorrebbe del tempo per poterle dire tutte quante”.

Poi un passaggio forse sul suo più stretto colaboratore, il general manager: “Fabio De Lillo è sempre presente al mio fianco. È appassionato, ci tiene alla Reggina e alla sua posizione all’interno. Su di lui ci si può contare. Ha un paio di difetti, ma preferisco tenerli per me”.

“Per il mio futuro – ha aggiunto – come presidente della Reggina mi auguro buoni risultati a livello sportivo. Anche a livello societario possono essere importanti, ma sono meno visibili. Quelli che saltano all’occhio sono quelli sportivi e lavoriamo perché la Reggina vada sportivamente sempre meglio. Speriamo che quest’anno non sia peggiore di quello dell’anno passato. Abbiamo sfiorato i play off, magari arrivarci sarebbe importante. Questo, però, non si può promettere”.

Poi a domanda su cosa lascerebbe indietro nel 2021, la risposta è quasi scontata:” Butterei via tutto il Covid e la crisi economica derivante. Per l’anno nuovo vorrei che non ci fosse più il Covid e tutto ciò che ne deriva. Sarebbe straordinario per tutti quanti”.

Infine un pensiero alla tifoseria:”Il messaggio per i tifosi è lo stesso che manderei a me stesso. Spero che la passione per la Reggina non venga mai meno e che il loro cuore continui ad essere amaranto. Lo sarà per me da tifoso e convinto che lo sarà pure per loro. Sono convinto che gli spalti del Granillo torneranno nuovamente a gridare. Auguro loro di avere grandi soddisfazioni che la tifoseria merita. Tanti auguri Reggio, felice anno nuovo”.

https://www.facebook.com/watch?v=986402191975254