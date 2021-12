Città Metropolitana di Reggio Calabria: firmato in via definitiva il Contratto Decentrato dei circa 400 dipendenti

È stato siglato nella giornata odierna il Contratto Decentrato per i circa 400 dipendenti della Città Metropolitana, per la parte pubblica il Presidente della delegazione trattante, ing. Fabio Nicita, la responsabile del servizio giuridico, dr.ssa Zina Ignazia Laganà; l’Ente Metropolitano era rappresentato autorevolmente dal Vicesindaco, Carmelo Versace, che facendo seguito all’invito dei Sindacati, ha presenziato alla riunione e – come da tradizione – alla sigla del contratto decentrato 2021.

Occasione di scambio degli auguri di fine anno tra le parti.

Un incontro di proficua collaborazione sia per quanto riguarda l’acquisizione delle deleghe della Regione Calabria sulla tutela dei dipendenti per quanto riguarda l’emergenza sanitaria di settori, uffici e servizi e per garantire continuità lavorativa e servizi all’utenza. In merito alla macrostruttura, cioè l’organizzazione del lavoro riguardante il personale della Città Metropolitana, i Sindacati presenti – Cisl nella persona di Adolfo Romeo, Cgil rappresentata da Domenico Fanti, Csa Antonio Laface, Rsu nelle persone di Elena Festa, Domenico Fanti e Felice Foti (nella duplice veste di segretario aziendale) – hanno insistito affinché vengano mantenuti gli impegni assunti, coinvolgendo i rappresentati dei lavoratori prima della pubblicazione ed applicazione della nuova struttura burocratica in fase di deliberazione. Ciò in quanto, come dichiarato dal rappresentante Cisl Fp, una deroga di qualche mese, non dovrebbe ostacolare la regolare realizzazione degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione.

Tenuto conto che il presente contratto va applicato anche ai lavoratori a tempo indeterminato part-time, lo stesso prevede tutti gli istituti contrattuali, compresa la Progressione Orizzontale. Quanto detto è stato reso possibile dall’incremento di euro 160.000 approvato a suo tempo dal Consiglio Metropolitano, su proposta del Vice sindaco pro tempore Avv. Armando Neri.

Adolfo Romeo, delegato ai rapporti politici e sindacali con la Metrocity, dichiarava di essere presente a nome della propria sigla sindacale, CISL Fp, anche a nome del Segretario Generale, Enzo Sera, impegnato in altre importanti contrattazioni, e ringraziava il Vicesindaco Versace per la presenza e per i propositi di collaborazione espressi, gli altri membri della delegazione trattante che ha permesso di portare a termine un contratto decentrato con relativa destinazione delle risorse favorevoli ai dipendenti, sia dal punto di vista economico che normativo, con l’obiettivo di elevare la qualità del lavoro e l’efficienza dei servizi dell’Ente Metropolitano.

Luigi Palamara