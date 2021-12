Reggina, Denis: “Smettere? È una domanda che mi sto facendo”

Quarant’anni. E chissà cosa darebbero i tifosi della Reggina (ed anche lui) affinché fossero quattro o cinque di meno. Di certo c’è che, all’alba dei trentotto anni, German Denis non avrebbe immaginato di poter vivere un triennio in Italia ed innamorarsi di un’altra città dopo Bergamo.

E forse neanche i sostenitori amaranto immaginavano che in Perù potesse essere ripescata una vecchia gloria che potesse regalare emozioni in amaranto.

Arriva, però, il momento in cui bisogna iniziare a guardare in faccia la realtà. L’argentino in un’intervista alla Gazzetta del Sud di essere “pronto” in caso di chiamata di Aglietti, ma presto sarà anche il momento di valutare su questa potrà essere l’ultima stagione da calciatore.

“È una domanda – ha ammesso – che mi sto sto facendo anche io molto spesso. Se dovessi pensare a come mi sento fisicamente vorrei proseguire : da gennaio o febbraio analizzeremo bene la situazione, ne parlerò con il direttore sportivo Massimo Taibi e decideremo”.