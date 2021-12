Reggina, Denis parla da leader: “Bisogna stare tranquilli”

“Bisogna restare tranquilli perché i risultati arriveranno”. Parola di German Denis che, in un’intervista alla Gazzetta del Sud, parla da leader in un momento difficile per la Reggina. “Siamo – ha detto – tutti convinti che con il corretto atteggiamento potremotornare alla vittoria, sarebbe fondamentale sotto molti punti di vista”.

L’appuntamento è per domenica sera alle 20.30 quando al Granillo arriverà l’Alessandria. “Una delle cose migliori di questo gruppo – ha rivelato il Tanque – è che molto unito, non ci sono mai state difficoltà tra di noi”.

L’obiettivo, come l’argentino, ha sottolineato è tornare ad essere quelli di venti giorni fa. E Denis è determinato a dare, se richiesto il suo contributo: “Mi alleno sempre al massimo, aspetto la chiamata del mister, devo farmi trovare pronto per quando potrò servire alla quadra. Fisicamente mi sento molto, molto bene”.