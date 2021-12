Reggina, altra tegola: Montalto da valutare

C’è un giocatore che, anche nella Reggina degli ultimi tempi, sta dimostrando di essere in ottima forma: Adriano Montalto. Il centravanti ha praticamente messo in discussione la titolarità di Galabinov a suon di gol e anche nelle sconfitte ha spesso timbrato il tabellino dei marcatori.

La Reggina non sa se lo avrà a disposizione in quel di Lecce. Aglietti ha parlato di un problemino per il diretto interessato, ma evidentemente abbastanza importante da dover richiedere delle valutazioni.

Quelle che saranno fatte fino alla fine per valutare l’opportunità di mandarlo in campo, sebbene paia destinato a figurare nella lista dei convocati.