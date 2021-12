Reggina, alle prese con il problema Covid, Iiriti: “Il bilancio peggiorerà”

“Il Covid è una brutta bestia. Sta colpendo la nostra squadra. Dalle notizie che arrivano il bilancio salirà nei prossimi giorni e non è una buona cosa. Speriamo che i tamponi del 30 possano vedere la negativizzazione di qualcuno tra i calciatori., altrimenti rischieremo di avere seri problemi per la partita del 15. Stanno arrivando altre positività, di un paio di elementi stiamo attendendo la conferma definitiva. Ci tengo a precisare che i positivi riguardano il gruppo squadra e non solo i calciatori”.

Ha parlato così ai microfoni di Reggina Tv il direttore generale amaranto Vincenzo Iiriti. “Non so cosa accadrà se giorno 15 dovesse presentarsi un’altra realtà come quelle delle ultime gare. Anche con la negativizzazione, però, ci sarebbe il problema degli allenamenti, tenuto che fino ad allora non ci si può allenare. Stiamo monitorando tutta la situazione per vedere se è il caso di avanzare qualche richiesta e sicuramente avremo più di cinque positivi”.

“Per fortuna – ha aggiunto – quasi tutti sono asintomatici. Non presentano grandi sintomi, a parte una persona che ha avuto un po’ di febbre. Per il resto non ci sono particolari problemi e almeno questo ci consola”.

“Se ci dovessimo trovare – ha aggiunto Iiriti – in questa situazione tra qualche giorno le autorità sanitarie potrebbero bloccare la squadra. A quel punto la Reggina dovrà intervenire e fare delle richieste alla Lega.