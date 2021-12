Reggina, Iiriti: “Daremo una sistemata alla rosa, Folorunsho? Ottimo calciatore”

“Una sistemata va data: ci sarà qualche uscita e delle entrate. Con il mister ed il direttore sportivo concorderemo come operare”. Il direttore generale della Reggina Vincenzo Iiriti, ai microfoni del canale ufficiale del club, ha confermato che la società amaranto provvederà a rafforzare la rosa.

C’è un giocatore in uscita al Pordenone e che inevitabilmente viene accostato al club di via delle Industrie. “Folorunsho – ha dichiarato il dg – è un ottimo calciatore. È un under, sarebbe un ottimo investimento. Allo stato attuale non c’è nulla, valuteremo però tanti profili”.

Iiriti, pur non volendo entrare in competenze specifiche del ds Taibi, ha offerto un passaggio su un altro calciatore molto discusso. “Menez è un giocatore della Reggina. A gennaio faremo valutazioni su tutta la rosa,”.