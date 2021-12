Reggina-Alessandria, arbitra Camplone: i precedenti

Quella di domenica al Granillo sarà la trentaduesima direzione di gara per Giacomo Camplone della sezione Aia di Pescara. Sono, al momento, due i precedenti con la squadra amaranto. In entrambe le occasioni gli amaranto sono stati diretti dal fischietto pescarese lontano dla Granillo.

La prima volta risale al 24 novmbre del 2018. Si giocava in Serie C il tredicesimo turno e gli amaranto caddero al Massimino di Catania per 1-0, con rete di Marotta.

È andata diversamente, invece, nel precedente risalente a questo campionato. Alla decima giornata gli amaranto espugnarono Parugia con le reti di Galabinov e Bellomo..

Risale, invece, al 6 novembre l’unica direzione arbitrale con l’Alessandria. In quell’occasione i grigi persero in casa con la Ternana di Cristiano Lucarelli (doppietta di Donnarumma).