Mercato: Monza pensa ad un altro colpaccio

Il Monza, quando c’è da mettere a segno colpi che per tutte le altre sono impossibili, ha insegnato di potercela sempre fare. Dopo aver piazzato l’ingaggio di Gaston Ramirez, il club di Berlsuconi e Galliani pare intenzionato a regalare a Stroppa un altro tipo di giocatore. Non un elemento che magari è in parabola discendente e che arriva in Serie B con un vissuto dove forse il meglio è già passato, ma uno dei giovani più interessanti del calcio italiano.

Ne parla, in particolare, Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese ci sarebbe ottimismo in vista del prossimo mercato di gennaio rispetto alla possibilità che possa vestirsi di biancorosso Roberto Piccoli. Assieme a Scamacca è il centravcanti più promettente del calcio italiano e ha vinto il premio di Golden Boy italiano 2021 di Tuttosport.

L’attaccante bergamasco, di proprietà dell’attaccante e cresciuto nel settore giovanile orobico, ha realizzato una rete nelle nova apparizioni con la squadra di Gasperini. Nella scorsa stagione ha giocato con la maglia dello Speza, realizzando 5 reti in 20 presenze.

Per il classe 2002 sarà, però, da verificare l’eventuale volontà di trascorrere sei mesi in Serie B e dare al Monza quei gol che mancano per ottenere la promozione in Serie A .