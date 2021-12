Lecce, Baroni: “Quello che si dice non mi interessa, per la Reggina ho solo parole positive”

Marco Baroni ha lasciato la Reggina per tornare a Lecce, dove era stato calciatore. Un addio che non si prevedeva, fino a quando la firma sul rinnovo iniziava a non arrivare.

Sulla vicenda se ne sono dette tante, ma il tecnico alla vigilia della sfida vuole metterci una pietra sopra. “Non mi interessa – ha detto il tecnico nelle parole riportate da calciolecce.it – quello che dicono gli altri. So solo che a Reggio sono arrivato in un momento delicato, mi sono stati chiesti degli obiettivi che abbiamo raggiunto. Alla luce di ciò la mia gratitudine sarà sempre massima, ma il calcio va a vanti. Da questo punto di vista io posso spendere solo parole più che positive per la Reggina”.

E sugli amaranto: “Conosco il gruppo avversario, sarà una gara molto difficile. Ho visto le loro gare, al netto delle sconfitte non stanno facendo male, poi quando ci sono così tante gare ravvicinate diventa tutto più complicato e imprevedibile. Hanno grande qualità, dovremo prestare la massima attenzione”.