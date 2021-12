Reggina, Aglietti: “Conosco la B, so che questi momenti possono capitare. Serve un risultato positivo”

“Dire che l’avevo detto mi sembra contato. In un campionato di Serie B possono esserci vittorie e sconfitte consecutive. Non lo dicevo per mettere le mani avanti, ma so bene che un passaggio negativo a livello psicologico può farti perdere certezze. Siamo una buona squadra, ma non ha nelle corde il dominio assoluto delle partite. Possiamo esaltarsi e fare filotti consecutivi, ma si rischia di caricarsi di dubbi ed incertezze quando le cose vanno male. Con l’Ascoli, però, ho visto una prestazione diversa dalle altre e siamo stati punti da un tiro e mezzo in porta”.

Lo ha detto Alfredo Aglietti nel corso della conferenza stampa che ha anticipato la gara di Lecce (Sabato alle 14) in relazione al momento negativo che sta vivendo la Reggina. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e di fronte una squadra che non perde da quattordici partite. “Troveremo – ha anticipato il tecnico – una squadra molto forte. Occorrerà una prestazione importante, ma per invertire il trend potrebbe bastare un risultato positivo. I nostri avversari non perdono da tante gare, hanno il gol facile con tre attaccanti che hanno fatto 21 gol ed è vero anche che ogni partita vive sul filo dell’equilibrio. Se noi entriamo in campo con la giusta determinazione, il giusto piglio, la voglia di fare bene, essere uniti e compatti gli renderemo la vita difficile. Andremo a Lecce a vendere a cara la pelle. È la partita giusta per provare a fare un risultato importante. Con loro sappiamo ina partenza di non poter sbagliare nulla“.

Aglietti ha annunciato cambiamenti e ha smentito la possibilità che la squadra possa subire l’età media alta: “Domani cambierò ancora qualcosa. Vedremo la formazione che scenderà in campo. Essere una squadra matura non è uno vantaggio, ma dovrebbe essere un vantaggio nel momento in cui i ragazzi più esperti saranno in grado di gestire questi momenti. Sanno bene che certe fasi possono essere vissute e occorre avere la giusta gestione”.

La Reggina sembra avere una lacuna evidente nella mancanza di giocatori di scatto e sprint come Rivas, uomini che spesso mettono in difficoltà la squadra amaranto. “A livello difensivo abbiamo calciatori che hanno caratteristiche per poter affrontare calciatori di questo tipo come. Diverso è nella fase offensiva, dove dobbiamo lavorare più su servizi nei piedi e questo può portare ad essere monotematici. Anche negli attaccanti, a meno che non metta Rivas davanti, diventa difficile trovare la profondità e a volte per gli avversari diventa più facile contenerci. Intanto dobbiamo cercare di ricevere palla e tenerla, prendere qualche punizione in più e creare qualche sorpresa sfruttando la coppia sugli esterni con i giocatori che vengono da dietro. La squadra ha queste caratteristiche e dobbiamo sopperire con un po’ di fantasia”.

La Reggina andrà a Lecce dopo un paio di giorni di ritiro: “Abbiamo cercato di rimanere uniti e compatti. Non è stato un ritiro punitivo. I ragazzi lo hanno capito, sono sereni e non c’è stato alcun tipo di problematica”.