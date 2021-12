Ipotesi rinvio Serie B, Taibi: “La Reggina è per la chiarezza”

I casi di Covid nei calciatori sono tornati a prendersi la scena in Serie B. Sono arrivati i primi rinvii e potrebbero arrivare altri. Il 23 dicembre si ipotizza possa essere definita la scelta delle società rispetto ad una possibile varazione dei calendari.

Gli scenari parlano della possibilità che si possa non giocare il 26 ed il 29 dicembre, con le due giornate che potrebbero essere fatte slittare all’inizio del prossimo anno.

Una soluzione difficile e che potrebbe essere messa alle votazioni, tenendo ben presente che purtroppo questa potrebbe non essere la prima fase in cui una squadra rischia di dover fare i conti con delle positività nel gruppo.

“Stiamo vivendo – ha dichiarato Massimo Taibi ai microfoni di Pianeta Serie B – una pandemia a livello mondiale, la situazione è chiaramente contorta. Ho letto questa mattina le dichiarazioni del presidente del Lecce, mi dico completamente d’accordo con lui. La priorità è la salute e dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardarla. La società Reggina è per la linea della chiarezza. Noi in Assemblea ascolteremo tutti e faremo le nostre valutazioni. Individueremo una figura da mandare in Lega a rappresentarci. Sarebbe azzardato, in questo momento, dire da che parte stiamo. Durante l’incontro gli spunti saranno tanti. In questo momento non abbiamo una posizione chiara. Attualmente, oltre alla salute, è indispensabile individuare una via omogenea da percorrere, che non favorisca e sfavorisca nessuno.”