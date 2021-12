Covid Reggina, salgono a 18 le positività nel club: che tegola in vista della ripresa

Reggina 1914 comunica che, al termine del ciclo di tamponi molecolari effettuato giovedì 30 dicembre, sono stati riscontrati altri tredici casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra, che si vanno a sommare ai cinque già comunicati in precedenza, per un totale di diciotto positivi.

La situazione rimane monitorata giorno per giorno, i soggetti in questione restano in isolamento domiciliare unitamente al resto del gruppo squadra.

Domenica 2 gennaio, i componenti del gruppo squadra risultati negativi si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata, laddove effettueranno un altro giro di tamponi per poi sostenere il primo allenamento del nuovo anno.

Considerato lo scenario attuale, Il centro sportivo rimarrà chiuso a tifosi ed addetti ai lavori, sia domenica 2 gennaio che nei giorni successivi.