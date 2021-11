Reggina, Taibi su Menez-Aglietti: “Tra di loro c’è un rapporto schietto”

Ha fatto notizia la conferenza stampa di Alfredo Aglietti in cui ha sottolineato che Jeremy Menez per riprendersi una maglia da titolare avrebbe dovuto cambiare atteggiamento in campo.

Chiaro il riferimento alla necessità che non smetta di correre nel momento in cui perde la palla in campo. Dichiarazioni che hanno fatto rumore e che hanno anche fatto immaginare a possibili rischi di fratture tra le parti.

A spiegare come stanno le cose c’è stato il direttore sportivo Massimo Taibi ai microfoni di Reggina Tv.

“Tra Menez ed Aglietti – ha dichiarato il direttore sportivo – c’è un rapporto schietto. È stato Aglietti a dire di volerlo valutare e c’è stata empatia tra di loro. A volte ci sono esternazioni per stimolare le persone. Non ci sono polemiche tra i due. Ero con la squadra e non c’è stato niente di anomalo nell’ultimo periodo. Dopo la partita c’era un clima sereno. Dunque o fingono bene o è come dico io”.