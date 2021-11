Reggina, Taibi: “Rinnovi tutti fatti, c’è un problema per quello di Stavropoulos

Massimo Taibi è intervenuto nel corso di Passione Amaranto su Reggina Tv. Il ds ha parlato della squadra che sta lavorando in continuità rispetto al grande girone di ritorno della passata stagione, soprattutto ad una difesa confermata in blocco e oggi

“Questo è stato un gruppo che ha sfiorato i play off. C’era solo da fare solo qualche accorgimento. In difesa si era fatto benissimo. Conosciamo la difesa dei nostri giocatori già dalla passata stagione. È un reparto, compreso le fasce, che sapevamo potesse dare garanzie. Per questo siamo intervenuti poco in quel reparto”.

Da tempo si parla di rinnovi che stanno per arrivare. I nomi sono quelli che si conoscono: da Crisetig a Loiacono, passando per Bellomo, Montalto e altri elementi.

“I rinnovi – ha dichiarato il ds – sono stati tutti fatti, tranne Stavropoulos. Sto parlando con il suo procuratore. C’è un problema solo tra la società ed il procuratore, una volta risolto sarà dei nostri. Li ufficializzeremo presto”.

“I rinnovi – ha proseguito Taibi – si fanno a quei giocatori che si ritengono idonei a proseguire il progetto. Loiacono e Bellomo sono di quelli che hanno già rinnovato e che hanno iniziato il percorso con noi. Quando vengono chiamati in causa fanno partite importanti, questo serve per farli lavorare tranquilli. Tenerli in scadenza sarebbe stato sbagliato”.