Reggina, Loiacono: “Sappiamo qual è il nostro valore”

“Il Benevento è in difficoltà, ma questo non deve allontanarci dal nostro obiettivo. Deve aiutarci a far bene, a farci stare sul pezzo e a martellare ancora di più”.

Lo ha detto in un’intervista a Il Sannio Quotidiano il capitano della Reggina Giuseppe Loiacono. Sabato gli amaranto affronteranno la squadra di Fabio Caserta e lo faranno con la consapevolezza di dover dare qualcosa in più per riscattare l’amaro ko rimediato contro la Cremonese.

La Reggina punta ad andare in Campania scrollandosi di dosso le pressioni e sapendo di dover pensare ad un match alla volta prima di fissare, magari in primavera, un obiettivo a lungo termine.

“Il nostro obiettivo lo creiamo partita dopo partita – ha dichiarato il difensore ia Il Sannio Quotidiano – perché crearlo all’inizio, sapendo di non poterlo mantenere, è sbagliato. Nello spogliatoio sappiamo qual è il nostro valore e che possiamo toglierci grosse soddisfazioni, per gli obiettivi invece è ancora presto, lo sapremo più in là”.