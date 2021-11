Reggina-Cremonese: risposta tiepida sui biglietti venduti, ma c’è ancora tempo

Reggina-Cremonese è in programma domenica alle 14 allo stadio Oreste Granillo. La pausa di due settimane pare aver smorzato l’entusiasmo che si respirava in città dopo la vittoria nel derby e non ci sono le condizioni per mettere in discussione il primato di 9000 presenze visto contro il Parma.

Occorre ricordare che, poco prima della chiusura per la pandemia, il Granillo faceva registrare stabilmente oltre 10.000 spettatori anche quando a Reggio sbarcava il Monopoli e si giocava la Serie C.

Era un campionato di vertice, anche contro i pugliesi si giocava dopo il derby vinto a Catanzaro ed è anche vero che c’erano gli abbonati, ma è evidente che qualcosa negli equilibri (anche sociali ed economici extra-calcio) sia cambiato. Non bisogna, inoltre, dimenticare che Reggio Calabria è tra le città più presenti in Serie B allo stadio.

Ma, tornando alla sfida con la Cremonese, al momento si registra la vendita di poco più di 2000 tagliandi. Numero a cui si aggiungono i 1800 mini-abbonamenti sottoscritti. Dato a cui si dovranno aggiungere tutti gli accrediti riservati ad addetti ai lavori e sponsor che farà lievitare il numero dei tagliandi emessi complessivamente per la sfida.

La prospettiva oggi è che si potrebbe arrivare sopra le 5000 presenze (con i biglietti venduti nelle ultime 24 ore di vendita) e magari avvicinarsi a 6000. Anche se si può sempre sperare in un’impennata.

Reggina-Cremonese: tutte le info sui biglietti:

Reggina 1914 comunica che martedì 16 novembre alle ore 8:30 sarà attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Cremonese, in programma domenica 21 novembre alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie BKT. Il club ha confermato la linea adottata in occasione dell’ultima gara interna.

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: da martedì 16 a sabato 20 novembre – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30;

Orari punto vendita Largo Botteghelle: da martedì 16 a sabato 20 novembre – dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; domenica 21 novembre – dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)

I PREZZI:

*Per poter avere accesso all’Oreste Granillo, si raccomanda di rispettare la normativa anti-Covid vigente (essere in possesso di Green Pass). Si raccomanda altresì di presentarsi muniti di mascherine protettive, che andranno indossate per tutta la durata dell’evento, compresi pre-partita, intervallo e deflusso dallo stadio.