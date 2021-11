A passeggio mentre dovrebbe essere ai domiciliari: arrestato 25 enne

I militari della Stazione Carabinieri di Cosenza Centro hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 25 anni, di Cosenza, ritenuto responsabile di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Cosenza Centro, nel corso di predisposto servizio del controllo del territorio, hanno sorpreso l’uomo, al di fuori della propria abitazione, mentre camminava per le vie del centro urbano, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso della successiva perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, fedele replica dell’arma in dotazione alle Forze di Polizia. Condotto in caserma per gli adempimenti di rito, opponeva, altresì, resistenza, spintonando i militari operanti. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Cosenza, in attesa del giudizio direttissimo.