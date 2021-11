Reggina, Aglietti torna su Menez: “Lui può fare tutto”

Hanno fatto rumore le dichiarazioni con cui Alfredo Aglietti sottolineava che Menez non avrebbe giocato se non avesse iniziato a rincorrere gli avversari dopo aver perso la palla.

Ne ha parlato nel corso della sua partecipazione alla trasmissione Vai Reggina su Reggina Tv il tecnico ha chiarito come possa tranquillamente fare la fase difensiva e che non sia nelle sue corde farlo. “Menez – ha evidenziato – è un giocatore che fisicamente ha grandi qualità. La testa a volte non va dietro al fisico. È un giocatore che può fare tutto. A volte galleggia sul campo. A livello fisico non è leggero. Deve convincersi di poterlo fare. Voglio un giocatore che si cali anche in un pensiero di sacrificio per la squadra. Nessuno gli chiede di venire a difendere in area di rigore, un primo pressing o lavorare su un mediano sì. Credo siano situazioni che può e deve fare”.