Nuova conquista internazionale di Rupes, l’amaro più buono del mondo tra storia e legame col territorio

Altro importantissimo Premio Internazionale per Rupes.

Silver Medal nella competizione Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles a Rupes Black Edition dalla bottiglia scura dal design elegante ed accattivante, curata nei dettagli con etichetta in serigrafia stampata sul vetro con leghe pregiate con 32% vol. di alcole.

L’edizione 2021 si è svolta dal 21 al 24 ottobre ed ha visto gareggiare più di 1000 campioni registrati il 1 ° luglio 2021 rendendola un’edizione eccezionale della selezione di spiriti. Con il sostegno del CMB, la “Selezione di distillati del Concours Mondial de Bruxelles” è ora diventata l’evento internazionale che premia le bevande spiritose provenienti da tutto il mondo.

Il concorso sceglie rigorosamente rinomati assaggiatori riconosciuti per la loro competenza, provenienti da tutte le regioni del mondo. Le giurie riuniscono Master Blender, acquirenti, importatori, educatori WSET qualificati, giornalisti e scrittori rispettati del mondo degli spiriti. Più di 100 assaggiatori internazionali di 28 nazionalità rappresentano una diversità che contribuisce all’unicità dell’evento e a una maggiore obiettività dei risultati.

L’amaro Rupes non è un amaro qualsiasi. Dietro ai sentori di un’alchimia che racchiude origini affascinanti legate ad un preciso contesto storico, si fonde l’attuale realtà di un’azienda in continua crescita che con orgoglio ed attaccamento al territorio, quello calabrese, continua ad evolversi stupendo con novità e meticolosa cura della clientela che non rappresenta un mero e semplice attore commerciale, ma un pubblico a tutti gli effetti.

Tutte le novità dell’amaro Rupes: dal Panettone artigianale con bagna Rupes Gold e Gin Principum al il Tartufo artigianale di Pizzo.

Sta per arrivare il periodo natalizio e non poteva mancare un classico italiano: il Panettone Artigianale con bagna al Rupes Gold e Gin Principum. La ricetta che prevede una lunga lievitazione con lievito madre, è stata affidata ad un laboratorio artigianale di Roccella Ionica che con maestria fonde i sentori del miglior liquore al mondo con la soffice armonia del panettone senza canditi ed uvetta. Dal panettone al gelato il passo è breve, seppur fuori stagione: dall’eccellenza tipica dei maestri gelatieri della bella Città di Pizzo Calabro è nato il Tartufo di Pizzo al Rupes. È qui, infatti, che la famiglia Errigo ha affidato ad una storica gelateria artigianale la realizzazione del famoso tartufo con Rupes. Questo gelato, ormai, rappresenta un piacere quotidiano da fine pasto non solo sulle tavole dei calabresi avendo varcato i confini regionali e conquistando i palati di tutti gli italiani.

Le altre linee speciali.

Grande successo anche per “Principum“, un Gin di altissima qualità che prende il nome da “principe”. Più precisamente il principe degli agrumi, il bergamotto, altro prodotto tipico ed esclusivo della nostra terra. Il Principum Gin è infatti realizzato all’interno delle botaniche in lunga macerazione nell’alcol (almeno 4 mesi) con bacche di ginepro, bergamotto, peperoncino della Locride e ridistillazione di tutta la massa dopo i 4 mesi di macerazione.

La bottiglia al top è rappresentata da Rupes Gold, prodotto esclusivo – a edizione limitata – e realizzato con arancia amara autoctona e lasciato affinare in barrique di rovere incoronato Miglior Liquore al Mondo alle Erbe 2021 alla World Liqueur Awards.

Si chiude la serie con tre grappe, consolidando un rapporto rodato con la maestria trentina nel campo della distillazione: la grappa Hiberna Bianca, Barricata e Stravecchia vi farà vivere sentori e profumi dal gusto rotondo e robusto per tutti i tipi di palati.