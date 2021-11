Reggina, Aglietti su Menez: “Se continua così sta fuori, mi aspetto che non si fermi quando perde palla”

Cosenza-Reggina non pare destinata ad avere Jeremy Menez tra i protagonisti sin dall’inizio. Lo si evince dalle parole con cui Alfredo Aglietti ha parlato del francese nella conferenza stampa che ha anticipato il derby del San Vito Marulla in programma venerdì alle ore 20.30.

“Si parla di troppo di Menez” ha esordito il tecnico sulla domanda specifica relativa al calciatore. “È un giocatore – ha proseguito – da cui mi aspetto di più. Mi aspetto che non si fermi quando perde palla, che dia più una fase nella fase di non possesso. Se continua così alla fine sta fuori. Non è che Menez deve giocare per forza”.

“Io – ha aggiunto – guardo quello che dà il campo. L’importante è che non si faccia polemica sul perché non giochi Menez, se non gioca domani è perché non ha fatto bene contro il Cittadella. Le scelte sono mie, ma derivate da quello che vedo in campo. Se ha a cuore il nostro progetto sa quello che deve fare. Non è un caso se sto cercando di dargli della possibilità, mentre mi sembra che già in questo periodo era fuori dai radar. Probabilmente non è sempre colpa degli allenatori”.