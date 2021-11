Reggina, Aglietti: “Sono felice di avere Menez, Denis utile in campo e fuori, rinforzi? Vedremo”

Ha parlato anche di alcuni singoli Alfredo Aglietti nell’intervista che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Aveva, in particolare, fatto rumore un sua dichiarazione in cui sosteneva che Menez avrebbe ritrovato una maglia da titolare quando avrebbe cambiato atteggiamento in campo nel momento in cui si ritrovava senza palla.

Parole dette con franchezza, ma che non sono indice di problemi di relazioni. «Rapporto ottimo – ha detto il tecnico – come con tutti gli altri, è un giocatore importante: sta dando il suo contributo e siamo felici di averlo».

E su German Denis:«Ha 40 anni solo nel fisico, nella testa ne ha 20 e ha un grande spirito: è utile in campo e fuori»

Taibi ha già fatto intendere che la squadra a gennaio sarà rafforzata. «Faremo – ha detto Aglietti – le valutazioni più avanti, ma il gruppo è sano e tutti remano dalla stessa parte».