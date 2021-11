Basket: la Viola presenta una promozione speciale per i tifosi della Reggina

Domenica alle 18 c’è il big match per il secondo posto contro la Moncada Energy Agrigento? È giunto il momento di invadere il PalaCalafiore! Per questo la società neroarancio ha pensato a una “Domenica bestiale” per tutti i reggini.

Innanzitutto, c’è l’altro big match di giornata: alle 14 al Granillo la Reggina affronterà la Cremonese. Tutti coloro che hanno assistito alla gara degli amaranto potranno entrare a metà prezzo al palazzetto presentando il tagliando del match o il miniabbonamento!

Anche chi ha già acquistato il biglietto per gli amaranto in prevendita può già reclamare la sua ricompensa neroarancio: il botteghino del PalaCalafiore sarà aperto Venerdì e Sabato dalle 16 e 30 alle 19 e, naturalmente, domenica fino a qualche minuto prima dell’inizio della partita.

Oltre al botteghino del PalaCalafiore, però, tutte le convenzioni possono essere fatte valere in tutti i Punti Vendita Vivaticket della provincia.

Un’occasione bella, come una volta, per vivere una “Domenica bestiale” di sport, spostandosi dal manto erboso al parquet!

Ma ci sono anche altre promozioni! Sei un tifoso storico della Viola? Presenta in biglietteria un biglietto o abbonamento di un qualsiasi match del passato: anche tu avrai il 50% di sconto! È bello premiare la fede neroarancio.

In più, è opportuno che anche le nuove generazioni si avvicinino al patrimonio sportivo della città: in questi giorni, alcune scuole elementari e medie della città hanno ricevuto degli speciali voucher. Presentandosi in biglietteria con quel tagliando, mamma e papà entreranno al palazzo a metà prezzo!

Per maggiori informazioni e chiarimenti scrivere a ticketing@pallacanestroviola.it o chiamare il 3298523367.

Che domenica bestiale!