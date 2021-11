Basket, anche la Viola in campo per Antonino

Antonino è il ragazzo di Gioia Tauro la cui unica possibilità di sopravvivenza è sostenere un intervento in Australia. “Questo è per te” è l’iniziativa con cui la nostra squadra invita a donare attraverso la piattaforma già attiva per raggiungere l’obiettivo dei 120.000 euro necessari.

Link per donare: https://bit.ly/3ky30DR

Siamo ad un passo, Antonino questo è per te