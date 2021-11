Mida – Messa in sicurezza della viabilità comunale in località Balzano”, bando di gara aperto

In corso in questi giorni il bando di gara a procedure aperta per la “messa in sicurezza della viabilità comunale in località Balzano”. L’opera intende realizzare un tratto viario importante in quella contrada, puntando principalmente all’eliminazione dei pericoli esistenti sull’area interessata e la relativa sistemazione per rendere la stessa percorribile e in piena sicurezza.

Continua la programmazione dell’amministrazione comunale di Maida per potenziare i servizi e realizzare opere importanti sull’intero territorio comunale.

L’importo complessivo pari a 170.000, finanziato con fondi ottenuti attraverso cassa depositi e prestiti, prevede opere stradali per complessive 137.274,18. L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, soggetto delegato alla procedura è la centrale unica di committenza (CUC) che fa capo all’Unione di Monte Contessa.

Il bando prevede che l’appaltatore dovrà terminare le opere appaltate entro il termine massimo di 180 giorni consecutivi alla data del verbale di consegna dei lavori. Lo stesso bando, insieme al disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione e ai documenti da presentare a corredo sono visibili presso la piattaforma della centrale unica di committenza, sezione “Piattaforma di gestione albo fornitori e gare tematiche” https://cuc-montecontessa.ga-t.it/

“Un’opera richiesta da anni, inserita nel programma elettorale e solo le difficoltà nell’iter burocratico, con particolari rallentamenti nel pieno del periodo pandemico, hanno impedito che l’opera fosse già realizzata – afferma il sindaco Salvatore Paone -. Oltre a questo intervento sulla viabilità, a breve si avvierà anche l’iter di gara per il resto dei tratti viari di località Balzano, questa volta con fondi ministeriali pari a un milione di euro. Sono in fase di definizione i lavori sul depuratore e sulla rete fognaria di Balzano, mentre in questi anni sono state realizzate altre opere importanti come l’installazione su tutti i punti della pubblica illuminazione di lampade a tecnologia led, oltre alla pulitura e messa in sicurezza degli argini del fiume Cottola e dei canaloni adiacenti. Queste opere dimostrano una programmazione, un’attenzione e un impegno continuo da parte dell’amministrazione comunale verso una porzione del territorio che per troppi decenni era stata trascurata”.