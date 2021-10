Reggina: trasferta di Perugia e mini-abbonamenti, gli ultimi aggiornamenti

La Reggina ha ritrovato i suo i tifosi, quantomeno intesi come massa presente allo stadio. Ai quattromila che, bisogna dirlo, ci sono sempre stati, si aggiunge adesso chi grazie alla prestazioni della squadra ha visto riaccendersi la fiamma della passione amaranto da quando è arrivato Luca Gallo.

Nell’anno di C che ha riportato gli amaranto in Serie B si registrava una presenza media di 10.000 persone allo stadio Oreste Granillo. Poi è arrivato il Covid che ha portato alla chiusura degli stadi e ad una ripartenza che non era ancora stata effettiva. Soprattutto sul piano della consapevolezza della stessa gente.

Contro il Parma c’erano 9000 persone, record stagionale per la B. A Vicenza 1000 cuori amaranto avevano sostenuto la Reggina in trasferta, come ai vecchi tempi.

Adesso ci sono due circostanze in cui la tifoseria sta rispondendo presente. Come anticipato da Reggina Tv sono già 700 i mini-abbonamenti per le gare che separano gli amaranto dalla fine dell’anno solare e ancora c’è tempo per vedere crescere il dato.

E poi c’è la trasferta di Perugia. Si gioca di giovedì e, al momento, si va verso i 200 tagliandi staccati (170 circa al momento) per il settore ospiti. Sarebbero stati molti di più se si giocassero di domenica, ma il dato è destinato a salire in maniera consistente.