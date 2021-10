Reggio Calabria – Il viadotto di S.Caterina necessita profondi interventi di manutenzione

“Sono anni che segnaliamo le tantissime carenze manutentive nel viadotto

S Caterina, una delle arterie più importanti della città.” dichiara il

Predisente di Incontriamoci Sempre, Pino Strati.

“Questo importante snodo cittadino, in entrata ed uscita dal centro

cittadino è lasciato in stato di abbandono da tantissimi anni,

un’arteria che registra i transito di tantissimi veicoli per tutto

l’arco della giornata.

La nostra segnalazione non punta il dito contro nessuno in particolare:

la parte nostra è solamente quella di contribuire come cittadinanza

attiva al il miglioramento e al decoro della nostra città, che gode di

un meraviglioso panorama sullo stretto. Come accennato, son già diversi

anni che segnaliamo agli uffici preposti e, attraverso precedenti

comunicati stampa, temiamo accesi i riflettori sul problema.”

Le criticità che ci permettiamo di segnalare sono:

1) Illuminazione carente ed, in molti tratti, assente, ivi compresa la

torre faro in ingresso sulla via S.Caterina.

2) Mancanza di segnaletica verticale ed orizzontale.

3) Guard rail da sostituire o da integrare .

4) Caditoie da pulire, compresi i pluviali da sostituire, soprattutto

quelli che scendono nella parte sottostante al viadotto.

5) Completamento delle barriere antirumore.

6) Eliminazione dei Silos della Italcementi, da tantissimi anni non attiva.

Questi tra i punti più importanti, che segnaliamo e che sono evidenti ai

tanti automobilisti che giornalmente percorrono un’ arteria di grande

importanza per la nostra città.

Pino Strati

Presidente Associazione Culturale INCONTRIAMOCI SEMPRE per il Volontariat