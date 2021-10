Reggina-Parma, Cortinovis canta in panchina con la curva (VIDEO)

Si parla spesso delle possibili difficoltà dei calciatori ad ambientarsi in luoghi lontani dalle proprie origini. Tra Bergamo e Reggio Calabria la differenza va probabilmente oltre i 1300 chilometri che separano le due realtà. Può, però, anche succedere che un giovanissimo bergamasco, per la prima volta lontano da casa, arrivi a Reggio e si senta come se ci fosse da sempre.

Deve essere un po’ quello che sta succedendo ad Alessandro Cortinovis. Astro nascente del calcio italiano e autentico colpo dell’estate amaranto, è alla Reggina da pochi mesi ma sembra esserci da tanto. Non solo per le prestazioni in campo, ma anche per una circostanza immortalata dall’ufficio comunicazione del club.

Il calciatore è stato, infatti, pizzicato a cantare l’inno amaranto “Vai Reggina” nel momento in cui gli altoparlanti lo diffondono con lo stadio e la curva che lo intonano ad alto volume. Lui era in panchina.

Ecco il video: