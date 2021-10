Cinquefrondi (RC) – Il sindaco Conia chiama alla mobilitazione per il diritto alla salute

La salute è intesa come fondamentale diritto dell’uomo in quanto rappresenta la base per poter condurre un’esistenza degna, garantita anche dall’art. 32 della Costituzione. I progressi in ambito scientifico ci permettono oggi di poterci affidare alla medicina. Quest’ultima però, per adempiere ai propri compiti di sostegno e cura, necessita di strutture e servizi idonei per permettere ai professionisti del settore di raggiungere il miglior risultato possibile e andare incontro a quelle che sono le reali esigenze della popolazione.

È una situazione di estrema urgenza quella in cui vertono gli ospedali della piana di Gioia Tauro, muta desolazione che sembra depositaria di una inesorabile fine.

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi vuole opporsi a questo triste epilogo, schierandosi, ancora una volta, e sempre dalla parte dei cittadini e dei loro diritti. Vi chiediamo di essere uniti, tutti, nel manifestare, per rivendicare la Sanità che meritiamo e che ci spetta.

Tutto ciò premesso aderisco insieme a tutto il Gruppo Rinascita per Cinquefrondi, alla manifestazione di sabato 30 ottobre a Gioia Tauro ed invito tutte e tutti ad essere presenti.

Il Sindaco

Michele Conia