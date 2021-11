Reggio Calabria – Appuntamento da non perdere da Zio Fedele con la Dieta Mediterranea

–

In occasione del’anniversario della Dieta Mediterranea Zio Fedele apre le porte del suo locale ad un evento dedicato. Un po’ aperitivo ed un po’convegno, con l’obiettivo di rivolgere un elogio all’olio d’oliva.

Menzione speciale, dunque, per quella che è una delle più grandi ricchezze del bacino del Mediterraneo di cui si discuterà con i professionisti che presenzieranno all’aperitivo.

Interverannno Daniele Perrone, imprenditore e titolare dell’azienda agricola Perrone, la dottoressa Ourida Abidat( agronomo) e la dottoressa Giovanna Anghelone (biologo nutrizionista).

L’occasione sarà di quelle da non perdere per chi ama la propria terra, il Mediterraneo e il cibo che lo caratterizza.

L’appuntamento è per fissato per martedì 16 novembre alle ore 19, ovviamente da Zio Fedele (via Zaleuco 121, Reggio Calabria).