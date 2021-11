Reggio Calabria – Il Museo diocesano rinnova alle Scuole la proposta didattica di Natale

In attesa del Natale il Museo diocesano di Reggio Calabria rinnova la proposta didattica alle Scuole di ogni ordine e grado.

L’attività Viaggio nel Presepe presso la chiesa del Santo Cristo, ruota attorno al Presepe meccanico di Ninì Sapone, illustrando in modo dinamico e coinvolgente la nascita del Presepe, le fonti letterarie che lo ispirarono e il significato delle singole figure presepiali, in particolare di quelle legate alla tradizione popolare calabrese (Scuole dell’Infanzia e Primaria).

Possibile associarle la visita al Museo diocesano ove è allestita una Mostra dedicata ai Presepi dall’Italia e dal mondo (Scuole Primaria e Secondaria I grado).

Ai ragazzi della Scuola Secondaria I e II grado è proposto in Museo Il Presepe nell’arte, viaggio nell’iconografia della Natività di Gesù attraverso le opere d’arte che nei secoli hanno illustrato il Presepe ed i suoi elementi principali (la grotta, gli Angeli, i pastori, la stella, i Magi, i doni, etc). Di tali capolavori il racconto per immagini svelerà simboli, significati biblici, curiosità e leggende.

Le attività didattiche per le Scuole danno il via agli eventi (visite, laboratori per bambini, etc.) che il Museo diocesano ha in cantiere per il Natale 2021 (Natale al Museo diocesano), a partire dal Presepe meccanico di Ninì Sapone, allestito nella chiesa del Santo Cristo o dell’Arciconfraternita dei Bianchi (in via Miraglia, angolo via Valentino, di fronte alle Poste centrali): alla generosa disponibilità dei confratelli si deve l’opportunità di restituire alla città il piccolo grande capolavoro di Ninì, l’opera che per anni ha affascinato e catturato l’attenzione di bambini e uomini di ogni età.

Le attività si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti COVID.

Per informazioni e prenotazioni si contatti il n° 3387554386.